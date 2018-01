HETSTEEN verhuist naar scheepswerf 02u43 0 Foto De Scheirder Educatief vragenhuis Het Steen trekt in februari naar de nieuwe locatie op de Droogdokkensite.

HETSTEEN, het educatieve vragenhuis in het kasteel aan de Schelde, vertrekt uit Het Steen. Na zes jaar verlaten de bewoners in februari het oudste gebouw van de stad. De werking verhuist naar een oude scheepswerf op het Eilandje, een spannende plek met een spectaculair uitzicht. Hun nieuwe werking daar start eind juni. Bij die verandering van locatie hoort ook een nieuwe naam: Stormkop.





Uitgedaagd

Dit nieuwe kunsteducatieve vragenhuis wil weten wat er leeft bij kinderen en welke ideeën ze hebben. Via workshops rond kunst, filosofie en wetenschap worden de hoofden van jonge avonturiers uitgedaagd en geprikkeld. "De zoektocht naar een nieuwe locatie voor het unieke kinderen- en cultuurproject van hetpaleis is succesvol afgerond", verduidelijkt schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud. "De nieuwe locatie op de Droogdokkensite wordt vanaf deze zomer de plaats waar onze kinderen geprikkeld worden om te ontdekken en waar ze het experiment om kennis te vergaren kunnen aangaan. Het is een inspirerende plek vlak bij de Schelde, met boten en zeemansverhalen, die maritiem erfgoed ademt. Dat wordt dan ook het nieuwe thema." De stad investeert 329.000 euro in dit project. In zes jaar tijd namen 7.000 kinderen deel aan de open ateliers, werden er 1.200 activiteiten georganiseerd en namen 6.000 leerlingen deel aan schoolbezoeken. De stad is ondertussen volop aan het zoeken naar een vaste locatie. De Oude Beurs is een optie. (ADA)