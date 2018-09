Het woord staat centraal tijdens 82ste Boekenbeurs 05 september 2018

02u29 0 Antwerpen De 82ste editie van de Boekenbeurs staat in het teken van het woord. Daarmee wil organisator Boek.be terugkeren naar de basis van het boek.

Dit jaar kan de boekenliefhebber terecht in Antwerp Expo van zondag 28 oktober tot en met zondag 4 november en van donderdag 8 november tot en met zondag 11 november. Thema dit jaar is 'Woord aan het woord' waarmee de Boekenbeurs terug wil naar de basis van het boek. Er zullen verschillende debatten georganiseerd worden, er zal speciale aandacht zijn voor debuten en er komen poëzievoorstellingen met dichters uit de Lage Landen.





Meteen kondigt Boek.be al enkele grote namen aan die dit jaar langs komen: Michael Palin, Paolo Gioardano, Anna Enquist, Ian Kershaw, Nicci French, Michael Mosley, Jill Mansell, Peter Verhelst, Julie Kagawa, Sylvia Vanden Heede, Tom Lanoye en Tatiana de Rosnay. Begin oktober zal de organisatie meer uitleg geven over het vernieuwingstraject van de Boekenbeurs dat dit jaar start.





De 82ste editie telt zes auteurspodia met in totaal zowat driehonderd activiteiten. De online ticketverkoop gaat van start op 2 oktober.





Meer details over het programma van de Boekenbeurs worden de komende weken verwacht. (ADA)