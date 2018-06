Het Steen deels afgebroken 27 juni 2018

02u38 0

De eerste stenen van Het Steen zijn gevallen. Het gaat om de aanbouw die in de jaren 50 werd opgetrokken. Eerder moest ook al de Japanse kerselaar plaats maken voor de verbouwingen. De oude bouw wordt vervangen door een nieuwbouw. Tussen september van dit jaar en oktober 2019 vinden de ruwbouw- en restauratiewerken plaats. Het zijn aannemers THV Democo nv en Renotec nv die de werken uitvoeren. Het Steen zal op het gelijkvloers de nieuwe plek worden waar cruisepassagiers aankomen en inschepen. Er komt ook een nieuw ponton van 350 meter lang waaraan zee- en riviercruiseschepen kunnen aanmeren. De werken hiervoor starten in september. Passagiers zullen onthaald worden in de nieuwe cruiseterminal in Het Steen. Zo komt de stad tegemoet aan de stijgende vraag van rederijen die in Antwerpen halt willen houden. (NBA)