Het Roze Huis krijgt Regenboogzebrapad 17 mei 2018

Vandaag is het Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Naar aanleiding van die dag kreeg Het Roze Huis in de Antwerpse Zurenborgwijk een regenboogzebrapad. Het Roze Huis aan de Draakplaats is een bekende ontmoetingsplaats en informatiepunt voor holebi's en transgenders. In het verleden liet Antwerpen ook al regenboogzebrapaden schilderen op het kruispunt van de Suikerrui met de Ernest Van Dijckkaai en op het kruispunt van de Lange Koepoortstraat met de Minderbroedersrui en de Sint-Paulusstraat. Verkeerstechnisch zijn er geen problemen met de regenboogzebrapaden. Alleen de witte stroken van het zebrapad zijn wettelijk verplicht, de andere vakken kunnen vrij worden ingevuld.





(ADA/foto çavaria/Het Roze Huis)