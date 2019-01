Het regent klachten tegen sjoemelende advocaat Patrick Lefelon

22 januari 2019

18u17 0 Antwerpen De 59-jarige voormalige zakenadvocaat Marc G. uit Kapellen, met kantoor in Merksem, is aangehouden en moet zeker tot vrijdag in de gevangenis blijven. Het parket beticht hem van oplichting, schriftvervalsing, diefstal en niet-nakoming van verplichtingen als vereffenaar.

Iedereen vraagt zich nu af hoe gewezen advocaat Marc G. zolang kon doorgaan met zijn dubieuze praktijken. Er duiken verhalen van tien jaar geleden op van klanten die met advocaat Marc G. in conflict raken na het afhandelen van een erfenis.

Andere klagers herinneren aan de moeilijke afwikkeling van de overstromingsramp van Merksem. Advocaat Marc G. was toen de raadsman van vzw Merksem Solidair. Na 17 jaar kregen zij een schadevergoeding toegekend maar niemand schijnt te weten of die betalingen correct zijn verlopen.

Het Antwerpse parket stelt dat de jongste dagen de klachten over Marc G. binnenlopen. Een omvang van de vermeende fraude maken is nog niet mogelijk. In elk geval loopt die in de miljoenen. Een Nederlands-Monegaskische zakenman heeft advocaat Marc G. aangeklaagd voor 3,4 miljoen euro.

De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) hebben maandag drie huiszoekingen uitgevoerd in twee privé-woningen en in het advocatenkantoor.

De Orde van Advocaten liet gisteren weten dat pas in oktober een eerste klacht tegen Marc G. is binnengekomen. Daarop heeft de stafhouder onmiddellijk gereageerd met een disciplinair onderzoek. Dat onderzoek loopt nog. Marc G. is sinds 3 januari geen advocaat meer.