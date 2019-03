Hét kippenvelmoment van een voetbalavond op het Kiel: ontroerend eerbetoon in minuut 17 aan zieke fan Dries Patrick Lefelon en Philippe Truyts

10 maart 2019

00u15 1 Antwerpen Winnen van KV Mechelen: dat lukte Beerschot Wilrijk zaterdag niet. Maar de supporters zorgden in de zeventiende minuut wel voor hét kippenvelmoment van de avond. Voor de 17-jarige kankerpatiënt en grote fan Dries Meirsman uit Niel ontrolden ze spandoeken en zongen ze ‘You’ll Never Walk Alone’.

Het Olympisch Stadion was volgelopen voor het eerste van twee promotieduels. Tienduizend Beerschotfans en 650 aanhangers van KV Mechelen kregen een hardbevochten match te zien waarin beide doelmannen hun netten schoonhielden. Het emotionele hoogtepunt volgde echter al in minuut 17 met een prachtig eerbetoon aan Dries Meirsman. Hij vecht al 4,5 jaar tegen een hersentumor en is palliatief. Dries is te zwak om zich nog te verplaatsen. Zijn ouders hadden in Niel een kleine fuif met Dries’ beste vrienden en familie georganiseerd. Het werd een heel bijzondere avond. (lees verder onder foto)

Videoboodschap

Vader Eric Meirsman: “De eerste helft hebben we nog thuis in de zetel gekeken. Die zeventiende minuut: zo pakkend, zo ontroerend. Dries kreeg er echt even een boost van. Veel meer dan het sportieve resultaat – dat met 0-0 niet goed en niet slecht is – vond hij het belangrijk dat hij van dat speciale moment kon genieten. Na de rust zijn we naar een zaaltje in de buurt gegaan. Er waren 350 mensen gekomen. Ook dat was heel intens voor Dries. Dat was al niet anders toen hij eerder op de dag een videoboodschap had gekregen van de Beerschotspelers, vanuit de spelersbus. Ze gingen voor hém spelen.

Alles is aan het wegvallen bij Dries. Maar ons devies is: Every day is a gfit’ Eric Meirsman (vader)

Dries is gestopt met chemo. “Alles hebben we geprobeerd”, vertelt Eric. “Zijn armen en benen zijn verlamd, alles is aan het wegvallen. Maar ons devies is: ‘Every day is a gift’ (elke dag is een geschenk). Natuurlijk hopen we dat Beerschot het volgende week haalt. Ik hoor dat Dries nog een bijzondere verrassing wacht na de terugmatch.”

Op slot

Even terug dan naar het stadion zaterdag. Enkel een superredding van de Mechelse doelman hield de thuisploeg van een voorsprong. Nadat Jan Van den Bergh een rode kaart had gekregen, ging de wedstrijd op slot. Dat vond ook Wim De Koninck die met zijn dochtertje Laura (8) kwam kijken. “Na de uitsluiting van Van den Bergh moest Beerschot achteruit om de 0-0 te houden. We blijven erin geloven. Laura volgt de matchen meestal op tv, want zo’n avondwedstrijd is laat. Vandaag kon ze er wel bij zijn, want ze mocht mee oplopen. Een leuke ervaring voor haar.” Laura is er trouwens gerust in: “Volgende week winnen we.” (lees verder onder foto)

Ook Charlotte en Bram blijven erin geloven. “Die kaart vertekende de match. Volgende week is het van ‘moeten’”, denkt Bram. Charlotte hoopt dat Beerschot zaterdag gewoon wint. “Beter dan dat we promoveren door een beslissing van de Voetbalbond in die omkoopzaak. Als je promoveert, dan liefst eerlijk. Anders hoeft het niet.”

Omkoopzaak

Ronny Kegels en zoon Kevin kennen de uitkomst van ‘Propere Handen’ al. “Ik ben voor 99 procent zeker dat Mechelen zal degraderen. Ook Waasland-Beveren en Moeskroen gaan voor de bijl. Beerschot Wilrijk en Union zullen naar 1A stijgen.”

Twee andere Kielse fans zullen er in Mechelen niet bij zijn. Robin en Kevin zijn vooral ontgoocheld in scheidsrechter Eric Lambrechts. “Waar was die rode kaart voor nodig? Die was onterecht. De scheidsrechter heeft het voor ons verpest. Toch komt het in orde in Mechelen”, verwacht Robin. “Als men hier de match op groot scherm uitzendt, komen wij zeker kijken.”