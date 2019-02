Het favoriete adres van kankerpatiënten: Huis Klaas, de winkel die je naar huis stuurt met gratis kleren én een goede babbel Annelin Marien

21 februari 2019

14u15 0 Antwerpen Jurkjes, schoenen, broeken, handtassen: in de klerenwinkel Huis Klaas op de campus Sint-Vincentius vind je zo goed als alles. Tenzij dan een kassa. Kankerpatiënten die het financieel wat moeilijker hebben, mogen er gratis komen shoppen. De Cava Sisters, een groepje vriendinnen met borstkanker, zijn al lang fan.

“Sinds december noemen wij ons met zeven vriendinnen de Cava Sisters, en wij komen regelmatig samen in Huis Klaas”, aldus Tine Boeckx, die zoals alle Cava Sisters borstkanker heeft. “Eigenlijk is het best een bizarre vriendengroep, de jongste is 46 en de oudste 72, en we zouden elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet hebben als we niet ziek zouden zijn geweest. We hebben elkaar leren kennen op de revalidatie in het ziekenhuis, zijn een paar keer samen naar Huis Klaas gegaan, en op een lezing hebben we dan eens samen veel cava gedronken, en voilà, de Cava Sisters waren geboren!”

Ik heb een mastectomie moeten ondergaan, en ik klapte in gewone kledingwinkels dicht Tine Boeckx

Dure ziekte

Volgens Mieke Meukens, vrijwilligster in Huis Klaas, is het heel belangrijk dat er zoiets als Huis Klaas bestaat voor de patiënten: “Toen ik nog in het ziekenhuis op de dienst oncologie werkte, merkten we met de collega’s op dat veel kankerpatiënten het financieel heel moeilijk hebben. De behandeling is enorm duur, ze geraken hun job kwijt, en ze komen verder en verder in de problemen, en dat allemaal door hun ziekte. We besloten wat kleren in te zamelen voor mensen die het nodig hadden, en zo is het idee van Huis Klaas ontstaan.”

Weg met onzekerheid

In Huis Klaas voelt Tine van de Cava Sisters zich veilig, terwijl ze zich in een gewone kledingwinkel niet meer op haar gemak voelt. “Ik heb een mastectomie moeten ondergaan, en dat is voor je zelfbeeld wel een serieuze klap. Ik kan niet meer alles dragen, decolletés moet ik bijvoorbeeld mijden, en ik merkte dat ik in gewone kledingwinkels dichtklapte. In Huis Klaas voel ik me wel op mijn gemak, de vrijwilligers hier kennen je, weten wat je hebt meegemaakt, en houden daar rekening mee.”

Ze gaan niet enkel met kleren naar huis, maar ook met een goede babbel. Mieke Meukens

Pedicure tijdens het shoppen

Iedereen kan kleren of spullen schenken aan Huis Klaas, maar er wordt wel streng op toegezien dat alles nog van goede kwaliteit is. “Als je ziek bent, en je voelt je niet goed, kan het al iets beter gaan als je met iets moois naar huis gaat. Daar steken we dus wel tijd in. Wij proberen echt een steun te zijn voor de klanten, dus ze gaan niet enkel met kleren naar huis, maar ook met een goede babbel. We organiseren ook regelmatig workshops of een feestje, vandaag bieden we de klanten bijvoorbeeld een pedicure aan tijdens het shoppen.”

“Ondanks onze ziekte is het hier in Huis Klaas gewoon plezant”, zegt Tine, “ik heb hier even niet meer het gevoel dat ik ziek ben. En buiten een paar bloesjes, kleedjes, en een handtas, heb ik er ook een toffe groep vriendinnen aan overgehouden!”