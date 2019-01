Het Antwerpse kraantjeswater stinkt door te hoog aantal algen (maar het is wel nog drinkbaar) ADA

03 januari 2019

12u24 4 Antwerpen Het Antwerpse kraantjeswater stinkt, tot die conclusie kwamen heel wat Antwerpenaren deze ochtend. Watermaatschappij Water-link kreeg heel wat telefoontjes te verwerken van ongeruste bewoners. De oorzaak van de onaangename geur is een te hoog aantal algen in het Albertkanaal.

“Er zijn sinds vandaag klachten over de reuk, de smaak en de kleur van het drinkwater. Dit is het gevolg van een natuurlijk fenomeen, namelijk een algenbloei in het Albertkanaal”, klinkt het bij Water-Link. “Meer bepaald de cryptomonas, dit is een micro-alg die kan groeien bij lage temperaturen.”

Onschadelijk

“Algen worden geneutraliseerd in onze zuiveringseenheden, maar worden niet helemaal verwijderd. Deze organische reststoffen zijn onschadelijk. Het drinkwater blijft perfect drinkbaar en voldoet aan alle wettelijke normen.”



“We verwachten dat de groei van deze algen - afhankelijk van de weersomstandigheden - enige tijd zal aanhouden”, klinkt het nog. Water-link bekijkt welke aanpassingen in het zuiveringsproces mogelijk zijn om de overlast te minimaliseren en raadt voorlopig aan om flessenwater te drinken.

Waar?

De klachten doen zich vooral voor in de Antwerpen-Zuid en Centrum, de districten Wilrijk, Hoboken, Berchem, Borgerhout en Linkeroever, Edegem, Hove, Mortsel en Zwijndrecht. Dezelfde klachten kunnen zich ook voortdoen in de gemeenten Kontich en Boechout die door PIDPA worden beleverd met drinkwater afkomstig van Water-link.

