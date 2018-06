Herstellingen aan stoep Quellinstraat 20 juni 2018

Een gedeelte van de stoep in de Quellinstraat is aan dringende herstelling toe. Van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 juni 2018 worden er daarom werken uitgevoerd. Er wordt een plaatselijke wegversmalling aangebracht."Het voetpad van huisnummer 14 tot aan de De Keyserlei wordt opnieuw aangelegd. De huidige toestand was onhoudbaar voor voetgangers die slecht te been zijn", aldus het districtsbestuur. De straat wordt ter hoogte van de werken versmald en voetgangers krijgen plaatselijk een voetgangerscorridor. De nodige verkeerssignalisatie is voorzien om het verkeer in goed banen te leiden. (BJS)