Herr Seele & co in de bres voor Bertha (11) MEISJE MET LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE KRIJGT KUNSTBENEFIET NINA BERNAERTS

02 maart 2018

02u59 0 Antwerpen Maar liefst 19 bekende kunstenaars springen in de bres voor Bertha, een vinnige meid van 11 jaar. Bertha lijdt aan de ziekte van Wolfram, ze heeft daardoor te kampen met diabetes en ze verliest langzaam haar zicht. Om meer fondsen te werven voor onderzoek naar de uiterst zeldzame ziekte, wordt er een benefiettentoonstelling georganiseerd.

Bertha lijkt een heel gewone meid van 11 jaar. "Maar ze is slechtziend waardoor het moeilijk wordt om de andere kinderen te volgen tijdens het spelen", vertelt mama Sophie Recour. Sinds Bertha 7 is, lijdt ze al aan diabetes type 1. Een moeilijke diagnose want dat betekent elke dag verschillende spuitjes zetten. "Maar dat is niet gemakkelijk. Er zijn leerkrachten die dat gewoon niet durven, en we begrijpen dat. Bertha is gelukkig wel ondernemend genoeg, na drie weken zette ze die spuiten gewoon zelf", vult papa Stephan Goovaerts aan.





Amerikaanse prof

Omdat Bertha aan diabetes leed en tegelijkertijd haar zicht achteruit ging, werd er een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken. Het meisje bleek de erg zeldzame ziekte van Wolfram te hebben. Het treft naar schatting 1 op de 500.000 mensen. "Wie die ziekte heeft, zou maar 30 tot 35 jaar worden, zeiden ze ons. Dat was zo'n koude douche dat we het eerst niemand wilden zeggen. Waarom zouden we onze vrienden en familie zoveel verdriet aan doen? Er kon toch niets aan gedaan worden." Het duurde een half jaar voor de eerste shock verwerkt was. "We zijn via Google bij een Amerikaanse prof terechtgekomen die gespecialiseerd is in Wolfram. Hij vertelde ons dat er volop onderzoeken bezig waren en dat de oudste patiënt 64 jaar was. Wat er ons dus in het ziekenhuis verteld werd, bleek dus heel kort door de bocht. We kwamen via hem ook in contact met een ander Vlaams lotgenootje, Victor, voor wie de Eye Hope foundation was opgericht. Met het fonds wordt er onderzoek gedaan naar de ziekte. Sindsdien hebben we een nieuwe adem, we kunnen wél iets doen: geld inzamelen voor onderzoek."





Wild idee

Wat er Bertha precies nog staat te wachten, dat weet niemand. "Er is een hele lijst aan symptomen maar niet iedereen krijgt alles. Het is moeilijk om niet te weten waar we naartoe gaan en waar we voor staan. Wat we wel weten is dat de symptomen in de lijn liggen met parkinson en alzheimer en andere ziektes. Als er dus oplossingen worden gevonden voor wolfram dan kunnen die doorgetrokken worden naar andere ziektes."





Wat ontstond als een wild idee op café, is ondertussen een ware tentoonstelling geworden. "We zaten op café in Oostende en daar waren zowel Bertha als haar broer Jerom aan het tekenen, toen Herr Seele binnenwandelde. Bertha en Jerom durfden zich te gaan voorstellen. Herr Seele had veel begrip en ontzag voor haar, hoe ze vertelde over haar ziekte en hoe ze zo gepassioneerd was door kunst. Hetzelfde met Werner Mannaerts, hij vond het erg knap hoe ze geïnspireerd kon vertellen over haar tekeningen. Het idee dat een artistiek talent, blind wordt, raakte bij veel kunstenaars een gevoelige snaar. Daar is de tentoonstelling dus een beetje op gebaseerd." 20 kunstwerken van onder anderen Werner Mannaerts, Herr Seele en Kamagurka hangen verspreid tussen de 300 werken van kinderen, die verzameld werden na een oproep. Alles wordt komend weekend verkocht in de Academie van Antwerpen. De opbrengst gaat integraal naar de Eye Hope Foundation.





