Herdenkingsmoment voor Kim en Ken, vandaag 25 jaar geleden

NBA

04 januari 2019

20u11 0 Antwerpen Naar jaarlijkse gewoonte werd er vanavond een herdenkingsmoment gehouden voor Kim en Ken. Exact 25 jaar geleden verdwenen de twee kinderen toen 11 en 8. Kim werd later vermoord terug gevonden, Ken blijft spoorloos maar werd vier jaar geleden wel officieel dood verklaard.

Het is 4 januari 1994 wanneer Kim en Ken aan de Schijnpoortweg in Merksem spoorloos verdwijnen. Kim wordt in februari dood terug gevonden in het Asiadok. Maar van Ken ontbreekt alle spoor. Het blijft één van de meest opmerkelijke cold cases van Vlaanderen. Danny Immens, moordenaar van Steve Vissers, eveneens in Merksem, wordt een tijd verdacht maar die blijft ontkennen en de DNA matcht niet. Andere verdachten zijn er niet.

Voor moeder Tiny Mast is het een moeilijke avond. Ze wordt omringd door een dertigtal vrienden en kennissen bij het herdenkingsmonument dat voor Kim en Ken werd opgericht aan het Asiadok. Ook andere ouders zoals de ouders van Annick Van Uytsel waren eveneens aanwezig op de herdenking om hun steun te betuigen. “Het is een moeilijke dag, een kwart eeuw zonder mijn kinderen”, vertelt Mast. “En vanavond wordt ook duidelijk dat de media-aandacht verminderd, nochtans hebben we de media nodig om de aandacht te houden op de problemen. Men zegt dat er veel veranderd is maar behalve de oprichting van Child Focus zie ik weinig verandering.” De moeder pleit dan ook voor een DNA-databank. “Ik begrijp niet dat dat nog niet in voegen is. We moeten wel onze vingerafdruk geven maar geen dna? Dat snap ik niet.”

Verder vindt Mast dat er nog te veel leed is bij kinderen. “Als je ziet hoelang de wachttijden zijn voor hulp voor kinderen bij bijvoorbeeld het CAW, dan denk ik het dat we vandaag nog verder staan dan 25 jaar geleden.”