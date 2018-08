Heraanleg Sint-Willibrordusstraat 28 augustus 2018

De werken in de Sint-Willibrordusstraat in Antwerpen-Noord gaan op 10 september 2018 van start. Met de heraanleg van de riolering en het wegdek maakt het district Antwerpen van de Sint-Willibrordusstraat een verkeersveiligere omgeving met meer ruimte voor groen.





Na de voorbereidende nutswerken, volgen nu rioleringswerken en de totale renovatie van gevel tot gevel. Het einde van deze werken wordt verwacht tegen begin februari 2019, afhankelijk van de weersomstandigheden.





Op dinsdag 28 augustus 2018 wordt tussen 18.30u en 20u een infomoment georganiseerd in buurtcentrum Cortina in de Kerkstraat. (BJS)