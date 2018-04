Heraanleg Frederik van Eedenplein deze zomer 21 april 2018

Het Frederik van Eedenplein op Linkeroever wordt heraangelegd vanaf het kruispunt met de Gloriantlaan tot aan de Lode Zielenslaan. Ook de riolering wordt vernieuwd. Volgens het Antwerpse districtsbestuur wordt de woon- en leefomgeving door de heraanleg van het kruispunt met de Gloriantlaan aanzienlijk verbeterd. "Daar waar het kruispunt nu een grote verharde vlakte is, wordt centraal op het kruispunt een groene zone aangelegd. Daardoor infiltreert meer hemelwater in de bodem."





Op het kruispunt komen van de rijbaan gescheiden fietspaden die het fietscomfort en de verkeersveiligheid in ruime mate verhogen. De geplande startdatum van de werken is 6 augustus 2018. Het einde is voorzien op 3 januari 2019. (BJS)