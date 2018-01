Henry Van de Velde Award voor Kastaar en Plantin-Moretus 01 februari 2018

Kastaar, het Antwerpse analoge drukkerscollectief van de grafische ontwerpers An Eisendrath en Stoffel Van den Bergh, en het Museum Plantin-Moretus vallen opnieuw in de prijzen voor hun samenwerking naar aanleiding van de heropening van het Museum Plantin-Moretus. Kastaar wordt gelauwerd met de 'Communication Award' voor hun werk naar aanleiding van de heropening van het Museum Plantin-Moretus. Ze drukten postkaarten en creëerden allerlei nieuwe producten zoals coasters, zaadzakjes en een eeuwigdurende kalender. In de shop verzorgden ze eveneens workshops. Hun inspiratie haalden ze uit zestiende eeuwse letters en houtblokken. (ADA)