Helo bestaat 10 jaar 02 juni 2018

02u51 0

Bewonersgroep Helo, vooral actief in het Europark, bestaat 10 jaar. Dat zetten ze deze middag in de kijker met een feest voor heel Linkeroever. De festiviteiten zullen plaatsvinden in het Lyceum. Enkele dj's zullen de sfeer er goed inzetten en er zijn ook enkele acts voorzien. De inkom is gratis. Wie mee wil vieren, kan vanaf 12.30 uur terecht in het Lyceum op de Gloriantlaan. (NBA)