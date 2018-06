Helft truckers overtreedt rij- en rusttijden 09 juni 2018

02u54 0 Antwerpen De helft van de truckers die op rij- en rusttijden zijn gecontroleerd, was in overtreding. Dat stelde de politie vast tijdens een arrondissementele controleactie in de Antwerpse haven.

De actie startte 's morgens om 8.30 uur aan de afrit aan van de Antwerpse Ring richting Kallo. Zowel de verkeerspolitie van de politie Antwerpen als medewerkers van de politiezones Hekla, Minos en Zwijndrecht namen deel.





Van de 23 vrachtwagens die grondig werden gecontroleerd, waren 11 chauffeurs in overtreding met de opgelegde rij- en rusttijden. Drie chauffeurs volgden de regelgeving voor het gebruik van de tachograaf niet op.





Drie vrachtwagens waren niet in orde met de technische keuring en één chauffeur had zijn lading niet goed vastgemaakt. Twee chauffeurs kregen een boete, omdat zij aan het gsm'en waren. In totaal werd er voor een totaal van 13.592 euro aan boetes uitgeschreven.





Ruim de helft van dat bedrag zal geïnd worden via een proces-verbaal, omdat het over Belgische bestuurders gaat. De andere helft werd ter plaatse betaald door buitenlandse truckers. (PLA)