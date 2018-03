Hele zigeunerfamilie vervolgd voor cannabisteelt 02 maart 2018

03u00 0 Antwerpen Een familie die in het woonwagenpark van Wommelgem woont, riskeert celstraffen tot 3 jaar voor de uitbating van vijf cannabisplantages. De plantages werden aangelegd in Zandhoven, Lier, Emblem, Vorselaar en Moerbeke-Waas.

Van de elf verdachten zijn er zeven familie van elkaar. De procureur legde uit dat eerst een tip van de politiezone Lier en naderhand informatie van de politiezone Antwerpen de basis legden voor dit gerechtelijke onderzoek. Uiteindelijk kwamen vijf huizen in beeld waar plantages waren aangelegd en/of nog aangelegd gingen worden.





De procureur benadrukte dat zowat alle verdachten geen job hadden. Zij leefden van werkloosheidssteun of kregen een invaliditeitsuitkering. Hun levensstijl deed nochtans anders vermoeden. Eén van de hoofdverdachten Arthur D. en zijn vriendin woonden in een zeer luxueuze woonwagen met een dure keuken en splinternieuwe salons. Het koppel reed in een Mercedes A300.





Telefoontaps

Er moest volgens de aanklager goed geld verdiend zijn aan die cannabisplantages. Bij de inval in juni 2017 vond de politie enkel nog restanten van plantages: zwarte plastic folie om ramen af te plakken, zaaibakken, leidingen, gesaboteerde elektriciteitsmeters en dergelijke.





De procureur baseert zich vooral op telefoontaps en observaties door de politie. Verschillende verdachten sprongen wel eens binnen in de huizen met de plantages hoewel zij er officieel niets te zoeken hadden.





Hij vorderde celstraffen van 40 maanden tot 3 jaar voor de hoofdverdachten. Daarnaast vroeg hij de rechter om hen ook een stevige geldboete tot 14.000 euro te geven.





De volgende dagen komen de advocaten van de elf verdachten aan het woord. De meeste verdachten ontkennen dat zij op de hoogte waren van de plantages. De rechter doet een uitspraak in deze zaak op 29 maart. (PLA)