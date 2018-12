Hele winter schaatsen aan Sint-Annastrand philippe truyts

09 december 2018

16u55 0 Antwerpen Linkeroever kan nu ook overdekt schaatsen dankzij de Club Cabane Winter Edition. Fraaie installatie overigens, aan het Sint-Annastrand. Het winterdorp met drank- en foodbars blijft open tot eind februari.

Na het succes van de zomerse Club Cabane Family Beach kwam vanop Linkeroever de vraag of er ook ’s winters niet wat leuks kon worden gedaan. En nu ligt er een schaatsbaan van 350 vierkante meter. Groot genoeg voor 150 schaatsers op hetzelfde moment. “We hopen de komende weken op duizend man per dag”, zegt de uitbater. “Nieuwe troef is de Waterbus, die zowat voor onze deur stopt. De passagiers krijgen bij ons een euro korting.” Voor een uurtje schaatsen betaal je normaal 8 euro, huur van het schoeisel inbegrepen.

De schaatsbaan is een doorzichtige tent met open zijkanten, zodat je uitzicht hebt op de Schelde en de stad. Tijdens de kerstvakantie is het Winterdorp dagelijks open van 10 tot 23 uur, op vrijdag en zaterdag tot 1 uur ’s nachts. Voor en na de vakantie: open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.