Heks waarschuwt shoppers voor namaak 02u35 0 Foto Laenen Deze jongen gaat op de foto met de heks.

Op de Wapper in Antwerpen trok een peperkoekenhuisje gisteren de aandacht van de voorbijgangers. Sneeuwwitje en Roodkapje lokten de mensen naar binnen met vriendelijke woordjes. Daar werden ze opgewacht door een heks. "Geloof niet in sprookjes, namaak bestaat", luidde de boodschap van de heks. Het peperkoekenhuisje was een actie van UNIZO Winkelraad dat Buurtsuper.be, Mode Unie en het Kenniscentrum Dagbladhandel overkoepelt om handel in namaak aan te kaarten.





Slechte afwerking

"Nog te veel mensen kopen namaakproducten zonder dat ze dit zelf beseffen. De aandachtige koper kan namaak nochtans snel opsporen. Geen realistische prijs en een slechte afwerking moet al een belletje doen rinkelen. Vaak worden deze producten via niet-reguliere kanalen aangeboden", klinkt het bij Chiel Sterckx, PR-coördinator bij UNIZO Winkelraad. Het afgelopen jaar haalde de Federale Overheidsdienst Economie meer dan 3.000 websites offline die namaakproducten verkochten. Bij namaakproducten worden gezondheidsaspecten en kwaliteitscontrole overboord gegooid louter uit winstbejag. "Deze illegale geldstromen komen al te vaak terecht in criminele milieus ter ondersteuning van georganiseerde misdaad en terroristische activiteiten. Het is belangrijk dat mensen daarvan op de hoogte gebracht worden." (ADA)