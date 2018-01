Hekken aan Willemdok geplaatst 27 januari 2018

De werken om de kaaien rond het Willemdok te beveiligen met hekken zijn gestart. De stad heeft ervoor gekozen om niet overal op het Eilandje hekken te plaatsen. Enkel de plekken waar evenementen plaatsvinden en er dus een hoog risico bestaat dat mensen in het water vallen, worden aangepakt. Op de plekken waar geen hekwerk komt, wordt een duidelijk leesbare strook in ruw materiaal aangelegd of er wordt straatmeubilair geplaatst om fietsers en voetgangers uit de buurt van het water te houden. De discussie over de plaatsing van hekken aan het Eilandje woedt al jaren omdat al enkele personen een val in de dokken niet hebben overleefd. (BJS)