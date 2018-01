Heiwerken Scheldekaaien Nieuw Zuid gaan opnieuw van start 23 januari 2018

Eind deze week gaan de heiwerken aan de Antwerpse Scheldekaaien in Nieuw Zuid opnieuw van start. Aannemer THV Scheldekaaien van De Vlaamse Waterweg nv start er met de bouw van de stalen achter- en zijwand van de bouwput, de eerste stap in de opbouw van de nieuwe kaaimuur in de laatste twee zones van het project. Het gaat om de voorlaatste fase met heiwerken op de werf. Deze fase zal duren tot april. De Vlaamse Waterweg nv start de heiwerken in deelzone 5 aan de Gerlachekaai en vervolgens in deelzone 3 aan de d'Herbouvillekaai, bijna aan de Kennedytunnel. De eerste weken werkt hij met een trilblok om de damplanken in de ondergrond te trillen. Nadien werkt hij verder met een heihamer, om de damplanken en de buispalen tot op de noodzakelijke diepte in de ondergrond te slaan. Die hamer is nodig omdat de ondergrond van Booms klei heel wat weerstand biedt, het geklop kan wel voor trillingen en geluidshinder zorgen die tot een kilomter ver kan dragen. Op feestdagen en in het weekend wordt er niet gewerkt. (DILA)