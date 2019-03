Heilig Huisken supportert voor Eva Brijs, Antwerpse kandidate in De Mol philippe truyts

21u43 0 Antwerpen Het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ op VIER is zondagavond afgetrapt. Eén van de tien kandidaten is Eva Brijs (28), een advocate uit Hoboken. Voor haar supporterscafé viel de keuze op het ‘Heilig Huisken’ in de Antwerpse Sint-Andrieswijk, de bekende zestiende-eeuwse herberg. Een 60-tal fans volgde er de eerste aflevering.

De makers van ‘De Mol’ hadden in Vietnam voor een verrassing gezorgd: de Mol van dienst werd pas op het einde van de aflevering gekozen. Het zette de kandidaten na een halsbrekende eerste proef – een bungeesprong vanop een kraan – op het verkeerde been. Eva hoefde niet te springen. Maar zou ze de Mol kunnen zijn? Medekandidaten Bas en Bruno sloten het niet uit. In Café De Mol werd Eva slechts door vier procent van de aanwezigen verdacht.

Geen afvallers na de eerste aflevering, dus kon er in het Heilig Huisken een vat Rodenbach worden gekraakt.