Heeft Antwerpse mooiste stem ter wereld? CHARLOTTE STAAT IN ZANGFINALE KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD NINA BERNAERTS

12 mei 2018

02u37 0 Antwerpen Ze begonnen met 312 aan de Koningin Elisabethwedstrijd, vanavond schieten er in de zangfinale nog 12 over. Eentje daarvan is de Antwerpse Charlotte Wajnberg. Al 7 maanden lang staat voor haar alles in het teken van die allesbepalende 20 minuten op het podium.

Veel saliethee maar geen melkproducten, alcohol, tomaten en rook: alles moet wijken om Charlotte Wajnbergs (28) stem in optimale conditie te houden, al meer dan zeven maanden. Zelfs overbodige gesprekken gaat de sopraan momenteel uit de weg nu ze vanavond in de finale staat. "We zullen dan ook wel een beetje opgelucht zijn als het voorbij is. Het is een zwaar parcours geweest", vertellen Charlotte en Aaron (30), de echtgenoot en begeleider tijdens het concours.





Natuurtalent

"We zien het nu al, er is een leven voor en een leven na de Koningin Elisabethwedstrijd. Sowieso is de wedstrijd zonder twijfel de meest prestigieuze waar je aan kan deelnemen in ons vak. Internationaal treden hier enkel de beste artiesten op. Maar we hadden niet gedacht dat het zo'n impact zou hebben. De boekingen lopen binnen bij het management. Zo fel dat we zelfs de keuze hebben in wat we wel en niet zullen doen. Dat is voor ons een echte luxe. Je hoopt daar altijd een beetje op want het is mijn grote droom om van mijn zang mijn beroep te maken, maar nu het zo ver is, is het ook best overweldigend."





De Antwerpse heeft het van geen vreemde, papa is fluitist en mama harpiste. Toch blijft het hard werken om haar natuurtalent te optimaliseren. Zeven maanden geleden zijn ze begonnen met de voorbereidingen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Van de keuze in stukken tot de keuze in galajurken. Uiteindelijk liep Wajnberg wel een feilloos parcours. "Wat mij betreft is ze boven zichzelf uitgestegen. Charlotte heeft haar stem nog beter ontwikkeld, ze heeft de druk van deze wedstrijd kunnen kanaliseren en ombuigen naar een troef. Daarnaast denk ik dat ze zich ook kan onderscheiden dankzij haar talenkennis. Ze zong in de halve finale in vier talen, Frans, Engels, Duits en Italiaans. Die perfecte dictie in die diversiteit speelt ook een grote rol."





Aaron spreekt met veel lof en liefde voor zijn eega maar ook hij mag deze overwinning mee op zijn conto schrijven. Hij begeleidt Charlotte op de piano. "Wij zijn bijzonder goed op elkaar ingespeeld, dat is een grote troef, misschien eentje dat anderen niet hebben. Ik weet perfect wanneer Charlotte zal ademhalen, ik voel dat, en ik kan mijn pianospel op haar ritme aanpassen." Na vanavond zal het voorbij zijn, dan weten we of de Antwerpse de hoofdvogel afschiet. "Eigenlijk doet dat er niet meer echt toe. De laatste 12 zíjn de laureaten van de wedstrijd, we hebben dus al gewonnen." Canvas zendt de wedstrijd live uit vanaf 21.05u.