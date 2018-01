Havenwereld: "Bouw nu dat Saeftinghedok" 02u59 0

Een resoluut pleidooi voor een nieuw Saeftinghedok in het Waasland: dat was de klare boodschap dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van de Antwerpse havengemeenschap. "De haven kan ook blijven groeien zonder dat de files groeien", voegde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) daaraan toe.





De definitieve cijfers van het Havenbedrijf komen pas volgende week, maar met een groei van 3 à 4 procent heeft de Antwerpse haventrafiek in 2017 opnieuw een stevig record neergezet. Geen wonder dat de roep voor nog meer containercapaciteit luid klonk bij de aftrap van het jaar voor 900 mensen uit de maritieme sector. Voor Walter Van Mechelen (Alfaport) en havenschepen Marc Van Peel (CD&V) kan de Vlaamse regering beter vandaag dan morgen het licht op groen zetten. "We moeten af van het 'valse' debat over oude en nieuwe economie", stelde Van Peel. "Waarom moeten we kiezen tussen een nieuw dok en pakweg een Teslafabriek? We moeten de twee doen. Je bouwt geen innovatief digitaal paradijs op een gebrekkige infrastructuur."





Volgens Ben Weyts staat niet vooruitgaan gelijk aan achteruitgaan. "En of er nu wel of niet extra capaciteit voor containeroverslag komt, we zullen altijd werk moeten maken van een modal shift (waarbij je wegverkeer vervangt door onder meer spoor en water, red.)." (PHT)