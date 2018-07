Havens Antwerpen en Zeebrugge bekijken samenwerking 03 juli 2018

De havens van Antwerpen en Zeebrugge laten onderzoeken hoe ze met elkaar kunnen gaan samenwerken. "Maar het kan enkel als beide havens er sterker uitkomen", luidt het in een mededeling.





De gesprekken tussen de twee grootste havens van het land lopen al sinds begin dit jaar. Consultant Deloitte en advocatenkantoor Laga moeten nu uitzoeken wat de meerwaarde is van een eventuele samenwerking. Uitgangspunt is dat Antwerpen en Zeebrugge elkaar moeten aanvullen én zien welke activiteiten ze samen kunnen doen. Het onderzoek moet klaar zijn in het eerste kwartaal van 2019. Een tijdje geleden zei Antwerps Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) daarover dat het over meer gaat dan containers. "We kunnen elkaar ook vinden voor andere zaken en diensten", klonk het (PHT)