Havenkraan met explosieven gesloopt 03 april 2018

Aan het Derde Havendok is zaterdagmiddag, op de terreinen van Euroports Terminal Antwerpen, een oude havenkraan gesloopt met explosieven. De kraan, goed voor 250 ton ijzer, was defect en moest weg.





Door de explosieven werd de verticale kolom van de kraan verzwakt, zodat die in elkaar klapte en op de grond viel, waar ze gemakkelijk ontmanteld kan worden. Omwille van veiligheidsredenen werd rondom de locatie van de ontploffing een perimeter van 200 meter ingesteld.





De explosie verliep zonder problemen. Wel was er kortstondige geluidsoverlast in de buurt van de Noorderlaan, de Luchtbal en Ekeren. (BJS)