Havenhuis krijgt zes etsen Eugeen Van Mieghem 03u05 0 Foto Laenen Erwin Joos, curator van de Stichting Eugeen Van Mieghem, bij een van de werken. Antwerpen Het nieuwe Havenhuis is sinds donderdag de trotse bezitter van zes etsen van Eugeen Van Mieghem (1875-1930), dé ultieme Antwerpse havenkunstenaar. De kunstwerken dateren uit de jaren '20 van de vorige eeuw en hangen op de derde verdieping van de gerenoveerde brandweerkazerne die het nieuwe Havenhuis schraagt.

Erwin Joos, curator van de Stichting Eugeen Van Mieghem, schonk de etsen aan Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en Jacques Vandermeiren, topman van het Havenbedrijf. De werken geven samen een getrouw beeld van het leven in de haven en aan de dokken kort na de Eerste Wereldoorlog. Zo zie je een buildrager, een kind, een havenvrouw, een overzetboot en 'baliekluivers': een heel mooi woord voor rondzwervende leeglopers.





Van Mieghem zag vanuit het café van zijn familie de gelukszoekers naar Amerika vertrekken, maakte sociale revoluties mee en werkte met veel ups en downs aan zijn bekendheid. Hij kreeg veel bijval van kunstcritici. Maar na zijn vroege dood, op zijn 54ste, raakte hij zoetjesaan vergeten. De Stichting van Erwin Joos heeft hem de jongste decennia opnieuw de plaats gegeven die hij verdient. Op 21 januari schenken we een tekening van de 'Joodse emigrant' aan het Museum van de Diaspora in Tel Aviv (Israël), zegt Joos. (PHT)