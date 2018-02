Havenbedrijf: "Royerssluis wordt wél gerenoveerd" 28 februari 2018

03u00 0 Antwerpen De Royerssluis aan het Noordkasteel zal als binnenvaartsluis gerenoveerd worden. Dat heeft het Havenbedrijf Antwerpen beslist. Over het voortbestaan van de sluis werd de jongste weken druk gespeculeerd.

In het masterplan voor de mobiliteit in en rond Antwerpen staat dat de Royerssluis wordt omgebouwd tot een binnenvaartsluis die ook moderne containerschepen kan versassen. De laatste weken regende het echter de geruchten dat de sluis zou verdwijnen omdat de kosten te hoog oplopen.





Het Havenbedrijf drukt de geruchten nu de kop in. "Het Havenbedrijf heeft beslist om de Royerssluis te renoveren als binnenvaartsluis", zegt CEO Jacques Vandermeiren. "Door de veranderde situatie aan de andere sluizencomplexen in de haven, is zeevaart in het zuidelijke deel van de haven via de Royerssluis niet langer noodzakelijk. De zeeschepen kunnen in de andere sluizencomplexen terecht."





De komende twee maanden gaat de sluis tijdelijk dicht voor werken aan het wegdek rondom de sluis. Die moeten de veiligheid van het fietsverkeer garanderen. Vanaf half april wordt de sluis opnieuw in gebruik genomen. De renovatie van de sluis zelf volgt later. Ze wordt afgestemd op de werken voor de Oosterweelverbinding op rechteroever. Die beginnen ten vroegste in 2020 en omvatten het gebied rond de sluis. (BJS)