Havenarbeiders krijgen rijlessen terugbetaald Jan Aelberts

14 maart 2019

18u40 0 Antwerpen Werkgeversorganisatie Cepa, actief in onze haven, betaalt vanaf 1 april de kosten van autorijlessen terug aan erkende havenarbeiders.

Zo’n tien procent van die arbeiders heeft nu nog geen rijbewijs. Dat is ook niet verplicht, maar wel een groot voordeel. Dat zegt Yann Pauwels van Cepa tegen Radio 2. “Soms moeten er auto’s verplaatst worden van een schip naar de juiste kaai. Een goed inzicht in de wegcode is ook van levensbelang in de drukke haven.”

Elke erkende arbeider heeft recht op 20 uur rijlessen en één examen. Wie zijn rijbewijs niet meteen haalt, betaalt zelf de kosten van het tweede examen en, zou dat nodig zijn, alle examens en extra lessen die volgen.