Havenarbeiders hebben nieuw schaftlokaal 20 januari 2018

02u47 0 Antwerpen Het nieuwe schaftlokaal voor havenarbeiders opende gisteren de deuren in het hart van de nog nieuwe Cadixwijk. Beheerder én kok Johan De Jaeger en zijn collega Galin Galev zijn zeer te spreken over de prachtige ligging aan het Schengenplein. "Met dit uitzicht is het écht leuk werken. Vroeger zagen we niets."

Vroeger: dat was het schaftlokaal tegenover het aanwervingslokaal nabij het Kempisch Dok. Het gebouw is intussen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe Campus Cadix van het Stedelijk Onderwijs. Johan De Jaeger draait al 14 jaar mee. "Het is een goede zaak dat de haven voor een nieuwe vestiging heeft gekozen. De havenarbeiders hebben zo'n ontmoetingsplek nodig. Zeker de vrijgezellen." De 'schaft' is wat kleiner bemeten, maar met 64 comfortabele stoelen lukt het allemaal wel. "We openen om 6.30 uur voor het ontbijt. Pas om 15.30 uur sluiten we", zegt De Jaeger.





De hoge ramen en het strakke, aangename interieur zorgen voor veel ademruimte. Centraal staat de open keuken. Nieuw is de 'take-awaybar met slaatjes, sandwiches en broodjes. De dokwerkers kunnen voortaan ook zelf koffie uit een espressoapparaat halen. Vooraan staat een lange, lage zitbank met daarop de dagkranten. (PHT)