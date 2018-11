Havenarbeider maakt droom waar: doorleefde portretten brengen verhaal van Antwerpen Philippe Truyts

21 november 2018

16u25 0 Antwerpen Zestien doorlééfde portretten van Antwerpenaren. De ene wat meer bekend dan de andere, maar allemaal keien in hun vak. Voor havenarbeider Peter van den Eynden (51) gaat met de intrigerende fototentoonstelling bij ‘Oscare’ in Merksem een droom in vervulling. “Ik stel de mannen iets ruwer voor dan ze zijn, de vrouwen iets zachter”, knipoogt de fotograaf.

Peter Van den Eynden (Hoevenen) staat met beide benen stevig in het leven. Hij werkt als dokautovoerder in de haven. In avondschool studeerde hij zeven jaar fotokunst aan de Academie. Op zijn palmares staat een Belgische titel in het kogelstoten. Vandaag is hij ook een gewaardeerd atletiekcoach. “Het idee voor deze expo rijpte bij fotogroep Fotafilia. We zouden een portret van Antwerpen maken. Ik wou dat doen rond mensen die met hun uiteenlopende beroepen een beeld van de stad geven. Ik heb de fotokring moeten verlaten om dat te kunnen realiseren.”

Karakterkoppen

Het eerste wat bij je opkomt als je de zwart-wit portretten bekijkt: karakterkoppen. Doorleefd, zelfbewust. Uithangbord is dé strafste atletiekcoach in werpnummers die Vlaanderen ooit had: Albert Roelants (96). Tot een paar jaar geleden gaf de Antwerpenaar zelfs nog training op Brabo. Van den Eynden haalde ook muzikant Axl Peleman voor de lens. Ander schoon volk: ondernemer Karl Huts (zoon van Fernand), zangeres Dana Van Oeteren, diamantair Abhay Shah, havenarbeider én muzikant Danny Nevelsteen en rechter André Buysse.

Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, gaf de expo een plek. “Lieve De Cuyper en Cindy Lafaire zijn twee van onze artsen die mee geportretteerd zijn”, vertelt Oscare-ambassadeur Walter Van Boven. Ook ex-patiënten Luk Bernaert en Guy Brassinne deden mee.

Praktisch

‘Antwerpen Door Mensen’: vernissage donderdag 22 november 19 uur. De expo loopt tot 31 januari 2019 bij Oscare, Van Roiestraat 18, Merksem. Open ma-di-do 9-17 uur, woe 9-12 u. www.oscare.be