Haven zo goed als volledig plat, amper bus of tram te zien en desolate binnenstad: zo verliep de stakingsdag in Antwerpen Sander Bral Dieter Lizen Jonathan Bernaerts

13 februari 2019

16u53 0 Antwerpen De stakingsdag is erg rustig verlopen in onze regio, al werd ze wel goed opgevolgd. De haven ging volledig plat, bijna geen enkele bus of tram reed uit en de binnenstad maakte een bijna verlaten indruk.

Een staking van “ongeziene proporties”. Zo hadden de vakbonden de nationale actiedag op voorhand aangekondigd. En gelijk kregen ze. Op de weg ging het er woensdag inderdaad “ongezien” aan toe. Van files was op Vlaamse wegen geen sprake. Om een idee te geven: om 6.45u stond er op Vlaamse wegen amper twee kilometer file, terwijl er op dat moment normaal minstens 40 kilometer staat.

Grote bereidheid tot staken

Kalm was het woensdag ook in de Antwerpse haven. Aan geen enkele terminal werd gewerkt en ook bij de industrie lag alles zo goed als lam. De Scheldelaan, waarlangs chemiereuzen als BASF, Bayer, Ineos, Covestro en Evonik gevestigd zijn, lag er de hele dag verlaten bij. Antwerps ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt: “We hebben bij veel bedrijven stakersposten opgezet en hebben vastgesteld dat er maar weinig mensen zijn proberen te komen werken. Zowel bij de dag- als de shiftmedewerkers was de stakingsbereidheid bijzonder groot. Wel betreuren we dat sommige bedrijven de staking hebben proberen te breken, door premies voor werkwilligen te beloven of door arbeiders na het aflopen van hun shift te laten doorwerken. Dit zijn inbreuken op het stakingsrecht en we zullen dan ook de bedrijfsinspectie inschakelen.”

De impact van de staking op de Antwerpse haven was bijzonder groot: havenschepen Annick De Ridder raamde de economische schade in de miljoenen. Woensdagochtend al lagen 33 schepen te wachten om de haven in of uit te varen. Pas ’s avonds om 19 uur, na de shiftwissel van de sluiswachters, kon begonnen worden met het inhalen van de opgelopen achterstand. Die operatie zou 24 tot 36 uur in beslag nemen.

We betreuren dat sommige bedrijven de staking hebben proberen te breken, door premies voor werkwilligen te beloven of door arbeiders na het aflopen van hun shift te laten doorwerken. Dit zijn inbreuken op het stakingsrecht en we zullen dan ook de bedrijfsinspectie inschakelen ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt

Symbolisch

Ook elders in de Antwerpse regio legden werknemers van grote bedrijven het werk neer. Coca-Cola en Atlas Copco in Wilrijk bleven bijvoorbeeld volledig dicht. Bij Coca-Cola hadden vrachtwagenchauffeurs hun trucks zelfs voor de ingang geparkeerd, om te beletten dat er uitgereden zou worden. Ook de fabriek van beeldvormingsgroep Agfa in Mortsel ging plat. Marina Van den Bulck (ABVV Antwerpen): “De stakingsposten die we aan de grote bedrijven hebben opgezet waren eerder symbolisch en om te informeren. We hebben vastgesteld dat de stakingsbereidheid bij overal enorm groot was. Die bereidheid zagen we bij sommige bedrijven voor het eerst, zoals bij ESAS (Wilrijk) en Galva Power (Schoten).”

Grote hinder was er – en dat is een klassieker – woensdag ook bij het openbaar vervoer. Op het Antwerpse tramnet reden vrijwel geen trams: op de veertien lijnen waren woensdagochtend amper negen trams uitgereden. Er waren ook amper bussen op de baan. Wie woensdagavond al pendelend naar het Sportpaleis-concert van de legendarische filmcomponist Ennio Morricone wilde gaan, moest noodgedwongen op zoek naar een andere oplossing.