Haven wil geen Saeftinghe-light

MINISTER BEN WEYTS PLEIT VOOR NEGENDE UITBREIDINGSSCENARIO KRISTOF PIETERS PHILIPPE TRUYTS

02 februari 2018

02u54 0 Antwerpen Acht scenario's voor een havenuitbreiding in het Waasland? "Doe er maar een negende bij", moet Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) hebben gedacht. Hij kiest voor een 'Saeftinghedok-light'. Niet met een containerkade van vier, maar van 1,5 kilometer. Voor het havendorp Doel maakt het geen verschil: dat verdwijnt. Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) blijft pleiten voor een volwaardig nieuw dok.

Even de voorgeschiedenis in herinnering brengen. Nadat de Raad van State het vorige plan voor de havenuitbreiding had vernietigd, volgde een grote inspraakronde. Uiteindelijk zou de Vlaamse regering kiezen uit acht scenario's. Ben Weyts komt nu met een compromis, zeg maar een negende versie. Van een nieuw Saeftinghedok zal enkel de zuidkant - 1.500 meter - worden benut. Lang genoeg om drie grote containerschepen achter elkaar te laten aanmeren. Capaciteit: 3,7 miljoen containers. Een pak minder dan de 7,7 miljoen containers die de Antwerpse haven in de toekomst nodig zou hebben.





Daar is iets op gevonden: inbreiding. Op de rechteroever wordt de Europaterminal verdiept en de Noordzeeterminal uitgebreid. Langs het Waaslandkanaal komen extra kades. Het dorp Doel is sowieso de klos, aangezien het nieuwe dok er los overkomt. Enkel het gehucht Ouden Doel wordt gered in dit scenario. "We moeten in dit geval minder natuur compenseren en kunnen het dok sneller bouwen, voor 1,7 miljard euro", denkt Weyts.





Havenschepen Marc Van Peel noemt het een stap in de goede richting. "Maar als havenbestuur blijven we de voorkeur geven aan een volledige uitbouw van het nieuwe dok, óók aan de noordzijde. Je komt anders vier miljoen containers te kort. Goed, men wil dat oplossen op andere plekken. Maar als je die te veel verspreidt, wordt dat minder interessant voor rederijen en terminaluitbaters."





Vrachtverkeer

Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien vreest een enorme toename van het vrachtverkeer op de Antwerpse ring. "Het is totaal onduidelijk waar al die vrachtwagens naartoe moeten. Nochtans zijn de files al veel te lang en is de luchtkwaliteit zeer slecht. Bovendien is de strategie van Weyts doorzichtig. Het staat in de sterren geschreven dat ook de noordkant van het dok zal worden bebouwd."





Maakindustrie

Van Besien wil een andere klemtoon in de havenontwikkeling. "Investeer in de maakindustrie. Daar winnen we veel meer jobs mee. En werk samen met Zeebrugge en Rotterdam. Het is nu het moment om de omslag te maken naar een toekomstgerichte, duurzame haven."





Marc Van Peel ziet het anders. "Voor maakindustrie hebben we een prachtig terrein gereserveerd: de vroegere Opelterreinen, nu Churchill Zone. En dat verkeer? De haven is veeleer het slachtoffer: de problemen komen van het doorgaand vrachtverkeer."





De Vlaamse regering kiest zijn voorkeursscenario in de lente. Een definitieve beslissing zou voor eind dit jaar moeten vallen.