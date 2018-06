Haven test voor het eerst onbemand varen 19 juni 2018

In de schaduw van het nieuwe Havenhuis is een test gedaan met de Tuimelaar, een schip dat autonoom kan varen. Het gaat voorlopig nog maar een test van het Havenbedrijf Antwerpen. De Tuimelaar is een geel multifunctioneel werkschip van het Havenbedrijf. Het werd uitgerust met technologie waardoor het vanop afstand kan worden bestuurd. "Rivieren en kanalen bieden een natuurlijke snelweg voor transport", zegt innovatietopman Erwin Verstraelen. "Om het volledige potentieel van ons waterwegennet te benutten en binnenvaart nog aantrekkelijker en concurrentiëler te maken, moet innovatie worden versneld, bijvoorbeeld door onbemand varen met geautomatiseerde schepen op kleine waterwegen." Ook via digitale transformatie wil het Havenbedrijf de toekomst binnenhalen, zo bleek tijdens een seminarie met de Universiteit Antwerpen en Voka. (DILA)