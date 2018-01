Haven reageert lauw op Zeebrugse vrijage 24 januari 2018

Beleidsmakers van de Antwerpse haven staan niet meteen te springen om met Zeebrugge te gaan samenwerken op het vlak van cargo. Veeleer wordt gedacht aan bijvoorbeeld gegevensuitwisseling of het aanpakken van brexit-uitdagingen. Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) is tevreden dat er geen samenwerking meer wordt opgelegd, al blijven alle opties open volgens hem, zo zei hij gisteren tijdens de voorstelling van de jaarcijfers van de haven.





De haven van Zeebrugge en de stad Brugge hebben de hand uitgestoken naar het Antwerpse havenbestuur om meer te gaan samenwerken. "We hebben het niet enkel over containers. We kunnen elkaar ook vinden voor andere zaken en diensten", klonk het. Een fusie is evenwel niet het doel. (BJS)