Haven heeft nu z’n eigen ‘Boerentoren’: nieuwe kraker ExxonMobil produceert schonere brandstof én levert 70 jobs op philippe truyts

02 april 2019

16u54 0 Antwerpen Het gaat goed met de Antwerpse chemie. Twee maanden nadat Ineos een mega-investering kwam voorstellen van 3 miljard euro, is dinsdagmiddag de nieuwe ‘kraker’ van raffinaderij ExxonMobil ingehuldigd. De installatie van een dik miljard euro produceert zwavelarme brandstof die de scheepvaart schoner zal maken. Dat levert ook 70 blijvende jobs op.

Oliereus ExxonMobil koos voor de verandering voor een inhuldiging van op het water. In dit geval: het Hansadok, aan boord van cruiseboot Oceandiva. Aan de nieuwe kraker is 4,5 jaar gebouwd. Kroonstuk is een 96 meter hoge toren, slechts een meter minder hoog dan de Boerentoren. Jan Michielsen, grote baas van ExxonMobil voor de hele Benelux en al 37 jaar lang in het bedrijf, genoot van het moment. “

Dit is een mijlpaal voor onze raffinaderij. Ik ben blij dat we deze investering naar Antwerpen konden halen. Zo kunnen we de volgende generatie schonere brandstoffen voor de scheepvaart leveren. Ontzettend belangrijk, want vanaf 2020 mag scheepsdiesel nog slechts een halve procent zwavel bevatten. Dat is zeven keer minder dan vandaag. Ik sluit niet uit dat deze installatie – nu al zes voetbalvelden groot - de komende jaren nog zal uitbreiden.”

Chemie heeft onterecht een slechte naam: het is uitgerekend deze sector die dankzij innovatie antwoorden zal vinden op de klimaatuitdaging. Bart De Wever

“Beste jobs van onze economie”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) staat bekend als een enorme fan van de chemische sector. “Het zijn de béste jobs van onze economie. Vele KMO’s danken er hun bestaan aan. Maar als het over energie gaat, hoor je heel wat bedreigende standpunten. Chemie heeft onterecht een slechte naam: het is uitgerekend deze sector die dankzij innovatie antwoorden zal vinden op de klimaatuitdaging. Zonder de chemie lukt dat niet. Ik moet me tegenwoordig in mijn stad bijna verontschuldigen dat we investeringen aantrekken.”

Naast De Wever, die na afloop van de persconferentie een snelle lift kreeg met een watertaxi, mochten ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en federaal minister Kris Peeters (CD&V) het belang van de nieuwe kraker in de verf zetten. Bourgeois ziet duurzame economische groei hand in hand gaan met een forse reductie van de CO2-uitstoot. Peeters pleit nog eens voor de uitbouw van een echte Europese energiemarkt. “Die zal bedrijven en consumenten ten goede komen. De kostprijs van energie wordt van levensbelang.”

Al 125 jaar in Antwerpen

ExxonMobil (ex-Esso) heeft in Antwerpen een geschiedenis van 125 jaar. In 1953 startte de Amerikaanse reus zijn Antwerpse raffinaderij op. Die telt circa 750 personeelsleden, de helft van het totaal aantal medewerkers in ons land. Dagelijks worden in Antwerpen 320.000 vaten olie geproduceerd.

Aan de bouw van de nieuwe kraker voor zwavelarme brandstoffen werkten gemiddeld 1.600 mensen mee, tot 3.000 zelfs op piekmomenten. De totale zwaveluitstoot van de raffinaderij daalt met 75 procent. Ook in het ‘afvangen’ en stockeren van CO2 is Exxon een wereldleider. “We hebben de ambitie om uiteindelijk die opgeslagen CO2 (koolstofdioxide, red.) om te zetten en de koolstof te hergebruiken”, besluit topman Michielsen.