Haven gaat Braziliaanse arbeiders opleiden 16 maart 2018

De Antwerpse haven gaat in Braziliaanse opleidingscentra haar eigen lessenreeksen inrichten. Daarover werd een overeenkomst getekend door Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en de Braziliaanse minister voor Havens Maurício Quintella.





Brazilië telt 45 publieke havens en 131 private haventerminals. Bijna alle export verloopt via havens, al is er een grote nood aan modernisering van de logistieke infrastructuur. De Antwerpse haven zal daarom via de opleidingsdochter APEC eigen lessenreeksen voorzien in de opleidingscentra voor maritieme professionals.





APEC leidde in Antwerpen al 660 personen uit Brazilië op. De nood is evenwel groter. "Er is vraag naar opleidingen voor havenarbeiders", zegt APEC-directeur Kristof Waterschoot. "Antwerpen heeft op het vlak van havenarbeiders immers een ijzersterke reputatie. Daarom zullen we onder meer samen met het Antwerpse opleidingscentrum voor havenarbeid een programma op maat samenstellen."





Brzailië is de zevende belangrijkste maritieme handelspartner voor Antwerpen. Containers met onder meer diepvries- en landbouwproducten, brandstofderivaten en metaalproducten gaan het vaakst heen en weer. Vorige zomer besliste Port of Antwerp International nog om 10 miljoen dollar te investeren in het havencomplex van Porto do Açu. (BJS)