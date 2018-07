Haven draait fantastisch eerste halfjaar 14 juli 2018

02u24 0

De haven van Antwerpen heeft een fantastische eerste halfjaar achter de rug. Er zijn 118,6 miljoen ton goederen behandeld, liefst 6,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Grootste motor van de uitstekende cijfers is de containertrafiek met een klim van 8,3 procent. Volgens het Havenbedrijf zorgt het goede economische klimaat voor een stevige groei in verbruiksgoederen, auto-industrie en chemicaliën.





Vloeibaar massagoed (olie, chemicaliën) steeg met 6,1 procent, droog massagoed (meststoffen, zand, grond, kolen, ertsen) boekte 3,1 procent vooruitgang.





Niet alle cijfers zijn positief. Zo daalde de overslag van het arbeidsintensieve conventioneel stukgoed met 6,5 procent naar 5 miljoen ton. (PHT)