Haven blaast spoordochter nieuw leven in 15 juni 2018

02u28 1

Railport Antwerpen, dat in 2013 werd opgericht om het spoorvervoer in de haven te stimuleren, heeft een nieuwe CEO. Het gaat om Nils van Vliet. Hij moet mee nieuw leven blazen in het bedrijf om het aandeel van het spoor voor de aan- en afvoer in de haven te verdubbelen.





"Het aandeel van het spoorvervoer in het havenverkeer bedraagt momenteel amper 7 procent. Ons doel is om het aandeel de komende jaren te verdubbelen", zegt haventopman Jacques Vandermeiren.





Hoofdtaak van Railport wordt de coördinatie van verschillende spooractiviteiten in de haven. "Railport zal een brugfunctie vervullen tussen de spoorwegmaatschappijen, havenbedrijven, verladers, terminals en spoorinfrastructuurbeheerder", klinkt het.





De focus van de activiteiten van Railport lag tot nu toe vooral op het uitvoeren van studies en proefprojecten rond verspreid vervoer. (BJS)