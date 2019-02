Haven belooft zwerfvuil in de Schelde aan te pakken 28 partnersondertekenen in Nederlandse Zeeland het samenwerkingsconvenant Schone Schelde BJS

20 februari 2019

17u10 0 Antwerpen In de Nederlandse provincie Zeeland hebben 28 partners, waaronder de Antwerpse haven, het samenwerkingsconvenant Schone Schelde ondertekend. De betrokken organisaties willen hiermee officieel onderkennen dat zwerfvuil een probleem is en samenwerken om dat probleem in en rond de Schelde aan te pakken.

Schone Schelde is de naam voor een jaarlijkse gezamenlijke opruimactie in Zeeland. Met een samenwerkingsconvenant onder dezelfde naam willen de 28 partners die gezamenlijke inspanning vergroten en het probleem bij de bron aanpakken. Bij de ondertekenaars zijn havens, milieuorganisaties, bedrijven en verschillende Zeelandse gemeenten.

Ook Port of Antwerp, sinds 2008 mede-eigenaar van de Scheldebron in de Noord-Franse gemeente Gouy, werkt mee aan het initiatief. “De Schelde is van strategisch belang voor de economische motor van België”, zegt Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA). “Het is daarom cruciaal voor Port of Antwerp om die levensader een duurzame toekomst te bieden.”

‘Plastic soup’

Het vele afval dat na elke hoogwaterperiode op oevers, bij stuwen en sluizen achterblijft, komt uiteindelijk via de rivier in zee terecht en vergroot uiteindelijk de ‘plastic soup’ in de oceanen. Eric Dedeckere, Sustainability Manager bij Port of Antwerp, zegt dat alle havenpartners volop inzetten op een structurele aanpak van onder meer plastic afval in en langs het water. “Duurzaam beheer en gebruik van oceanen en kustwateren is één van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.”

Het Havenbedrijf wijst op al genomen initiatieven om het plastic afvalprobleem aan te pakken, zoals het afvalbootje Condor dat de dokken schoon houdt en de in 2017 afgesloten samenwerking om plastic korrels in het milieu te vermijden, ‘Zero Pellet Loss’.

Op 9 maart organiseren de haven en Natuurpunt ook de jaarlijkse opruimactie in het natuurgebied Galgeschoor in het noorden van het havengebied.