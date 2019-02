Hart Boven Hard heeft ook hart voor stakers: burgerbeweging houdt ‘bike strike’ langs Antwerpse stakingsposten BJS

13 februari 2019

13u53 0 Antwerpen In Antwerpen heeft de burgerbeweging Hart Boven Hard een fietstocht gehouden langs de verschillende stakingsposten. De organisatie wil zo aantonen dat ze solidair zijn met de stakers en het protest steunen.

Net zoals bij de algemene staking in 2014, organiseerde het platform Hart Boven Hard opnieuw fietstochten. Onder de noemer ‘Bike Strike’ fietsten ze langs de stakingsposten op de nationale stakingsdag. Op die manier wil de beweging tonen dat ze de vakbonden steunen. Hart Boven Hard is een burgerinitiatief dat mensen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over de besparingen van de Vlaamse en de federale regering.

Eindjes aan elkaar knopen

“Steeds meer mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen”, zegt woordvoerder Wouter Hillaert. Hij wijst ook op het feit dat volgens de Europese armoede-indicator één op de vijf inwoners van ons land ‘een risico op armoede en sociale uitsluiting’ loopt. “Dat hakt in op hun gezondheid, op hun onderwijskansen, op hun maatschappelijke ontplooiing, op hun toekomst.”

Hart Boven Hard wil samen met de vakbonden pleiten voor meer koopkracht, waardig werk en pensioen. “Redenen genoeg om de protesten te verbreden”, aldus de woordvoerder.