Harmonie viert honderd jaar met expo Jan Aelberts

20 maart 2019

11u18 0 Antwerpen Nog tot 31 maart viert de Koninklijke Harmonie Ontwaking uit Deurne zijn honderdste verjaardag met een expo in de zijvleugel van het districtshuis op het Maurice Dequeeckerplein.

In 1919 bliezen de muzikanten hun eerste noten. De rest is geschiedenis. En die geschiedenis leer je in de tentoonstelling ‘Van ware vrienden naar kameraden tot vriendschap’. De expo is open van 14 uur tot 19 uur. Maandag is ze gesloten. Meer over de harmonie vind je hier.