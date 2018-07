Hare Krishna houden feestelijke optocht 16 juli 2018

02u37 0 Antwerpen De Antwerpse Hare Krishna-gemeenschap hield zaterdag een kleurrijke optocht met een versierde praalwagen door de binnenstad.

Met deze zogeheten Ratha Yatra, afgeleid van de sanskriet woorden voor 'koets' en 'pelgrimstocht', willen de Hare Krishna oproepen tot meer eenheid en vrede. Begeleid door trommels werden er ontelbare variaties op de mantra "hare, hare, hare krishna" gezongen en enthousiaste kinderen deelden vruchten en noten uit aan voorbijgangers. Even voordien hield een priester een vuurceremonie op de Groenplaats. "Elk offer en elke kleur rond het vuur, zij het bloemen of fruit heeft een symbolische waarde", legt Rita uit. "Omdat in India rijkdom niet in geld maar in granen of koeien wordt afgemeten, offeren we rijst, symbool voor de granen en geklaarde boter, symbool voor de koeien, aan het vuur. Het element vuur is een belangrijk element voor ons. Vele mensen zien Hare Krishna als een sekte, maar dat is het niet", legt Rita Bouwman, zelf hare krishna, uit. "Het is een monotheïstische vorm van het hindoeisme, aangezien Hare Krishna geloven dat alle goden manifestaties zijn van één god, Vishnu of Krishna". De namiddag werd afgesloten met een vegetarische gratis maaltijd voor iedereen die dat wilde en een kleurrijk festival op de Groenplaats met muziek, eet- en snuisterijenkraampjes. (DILA)