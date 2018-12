Hardrijders lopen ‘s nachts tegen de lamp Patrick Lefelon

30 december 2018

18u10 0

Vrijdag- en zaterdagnacht heeft de Antwerpse politie extra snelheidscontroles gehouden. Hardrijders liepen het risico om door de verkeerspolitie uit het verkeer geplukt te worden. Voor 63 van de 1.516 wagens die de mobiele controle voorbij reden, was dat ook het geval.

De controles startten op zaterdag 29 december al in de vooravond. Er werd op drie plaatsen gecontroleerd: eerst op de Blancefloerlaan, daarna in de Roderveldlaan en tot slot aan de Jan Devoslei. Op deze plaatsen geldt een maximum toegelaten snelheid van 50 km per uur. In totaal reden 1.516 wagens voorbij waarvan er 113 een overtreding begingen.

Eén persoon die aan de kant gezet werd, kon geen geldige technische keuring aantonen. Hij was ook in het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis.

Eén bestuuder kreeg een pv omdat hij geen rijbewijs of identiteitskaart voorleggen.

Drie chauffeurs werden tot staan gebracht omdat zij de snelheidscamera aan respectievelijk 90, 87 en 89 km/uur waren voorbijgereden. Er geldt daar een maximum toegelaten snelheid van 50 km/uur. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.