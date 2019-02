Hardleerse winkeldief gevat Sander Bral

24 februari 2019

15u39 0

Een politiepatrouille van het wijkteam dat werkt tegen winkeldiefstallen kon zaterdag een winkeldief vatten aan de Meir. De politie had de verdachte opgemerkt in de drukke winkelstraat en bleef hem in de gaten houden. Zo konden de inspecteurs zien dat de verdachte verschillende kledingstukken mee in het pashokje nam en deze in een rugzak stopte. Daarna bleef de man zich in de winkel ophouden terwijl hij nog meer kledij nam. De verdachte werd op een gegeven moment aangesproken door het winkelpersoneel waarna hij in paniek raakte. Nadat zijn kledij afgenomen werd, bleef hij nog in de winkel rondhangen. Opnieuw nam hij kleren uit de rekken om zich daarna naar de kassa te begeven. Eerst leek hij te willen betalen, maar hij legde de kledij weg en verliet de winkel met een snelle pas. De polite hield de man tegen en controleerde zijn rugzak. Daar werden de gestolen kledingstukken in gevonden. De verdachte werd gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor.