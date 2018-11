Hardleerse dief meteen na vrijlating opnieuw betrapt Sander Bral

28 november 2018

Een medewerker van kunstencentrum deSingel op de Desguinlei merkte dinsdagnacht een man op die in één van de vergaderzalen probeerde een televisiescherm van de muur te halen. De getuige verwittigde de politie die de man ter plaatse kon vatten. De verdachte beweerde werken te komen uitvoeren in het gebouw, maar kon niet verklaren waarom dit ‘s nachts diende te gebeuren. Hij bleek bovendien geen onbekende van de politie. Meer nog, eerder op de avond bleek hij al gevat te zijn in verband met de diefstal van een portefeuille. Hij mocht toen het cellencomplex verlaten, maar liep dezelfde avond opnieuw tegen de lamp. Uit camerabeelden bleek bovendien dat hij een gps-toestel had ontvreemd uit een wagen op de parking van deSingel. Dat toestel kon gerecupereerd worden. De dief moet voorkomen bij de onderzoeksrechter.