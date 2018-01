Hardleers koppel opnieuw gevat na winkeldiefstal 31 januari 2018

02u34 0

Een koppel winkeldieven is maandagochtend gevat in een supermarkt in de Lange Lozanastraat in Antwerpen. Het koppel rekende aan de kassa enkele goederen af, maar had nog enkele andere zaken verborgen. Toen het winkelpersoneel hen hierop aansprak, zetten ze het op een lopen. De politie kon het koppel vatten in de Van Schoonbekestraat. De man en de vrouw bleken eerder deze maand al betrapt te zijn geweest bij gelijkaardige feiten in de Nationalestraat. Beide verdachten werden overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan. (BSB)