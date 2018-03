Hard Rock Café steunt dementieproject 27 maart 2018

Hard Rock Cafe Antwerp heeft 5.000 euro geschonken aan het project 'De Stem van Ons Geheugen', dat mensen met dementie via de muziek helpt om opnieuw te communiceren. De Stem van ons Geheugen ondersteunt zorgorganisaties bij het oprichten van een 'contactkoor' voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen zingen zorgt opnieuw voor verbinding en raakt aan emoties. Soms is contact en communicatie met dementerenden moeilijk, maar via muziek verloopt dat veel makkelijker. Het project in Antwerpen werd door Hard Rock Heals Foundation uitgekozen boven 200 andere voorstellen van over de hele wereld. Ieder jaar ontvangt Hard Rock Heals Foundation tientallen aanvragen van Hard Rock Cafes voor een support.





Dit jaar werden 45 projecten gesteund door de Hard Rock Heals Foundation. (DILA)