Hapag-Lloyd zal cruiseschip in Sinjorenstad dopen 19 maart 2018

Antwerpen krijgt in oktober 2019 een eigen cruiseschip. De Duitse rederij Hapag-Lloyd komt zijn nieuwe expeditie-schip Hanseatic Inspiration in Antwerpen dopen met een grote ceremonie aan de cruiseterminal, waar iedereen welkom bij is. "Toen we moesten kiezen waar we dit schip zouden laten uitvaren, dachten we aan ons toenemend aantal Belgische klanten, ook voor onze luxueuze expeditiecruises. We hebben uitstekende relaties met de stad, haar haven, de reders en de gemeenschap hier. Het is een compacte haven waar je bovendien midden in het centrum kan aanmeren. " zegt Karl J. Pojer, de CEO Hapag-Lloyd Cruises. Het nieuwe schip zal vooral op vijfsterren expeditiecruises naar Antarctica en het Amazonegebied varen. (DILA)