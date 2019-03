Handtasdief gepakt tijdens fietscontroleactie Sander Bral

21 maart 2019

16u46 0

Het wijkteam hield woensdagmiddag in de Nationalestraat een sensibiliseringsactie gericht op fietsers. Fietsers werden aangesproken en gecontroleerd op technische eisen. Er werd samengewerkt met de stad Antwerpen, zodat fietsers hun rijtuig konden laten labelen en er konden indien nodig ook kleine herstellingen uitgevoerd worden. In totaal lieten 111 personen hun fiets graveren en 25 fietsers voerden een kleine herstelling uit.

Tijdens de actie merkte de politie een fietser op die achter een verdacht persoon reed. Twee inspecteurs die deelnamen aan de fietsactie gingen mee achter de verdachte en konden hem staande houden. Bleek dat de man in de Terninckstraat een handtas had gestolen uit een geparkeerd voertuig. De man, die illegaal in ons land verblijft, werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. De handtas werd onderweg door de man weggegooid en kon met inhoud gerecupereerd worden.